Metal nas Olimpíadas? Bruno Sutter ‘revela’ playlist de Rayssa Leal O jurado do Canta Comigo Teen aproveitou os Jogos Olímpicos para divulgar o álbum do Massacration Novidades|Do R7 29/07/2024 - 15h25 (Atualizado em 29/07/2024 - 15h25 ) ‌



Sutter brincou com os fãs nas redes sociais Reprodução/Instagram COB e Paulo Cavera

Após vitória de Rayssa Leal nas Olimpíadas, a internet entrou em colapso tentando adivinhar qual era a playlist que a atleta escutava durante a prova de skate street feminino. Entrando na brincadeira, Bruno Sutter ‘revelou’ o álbum: Metal Is My Life, do Massacration. Os fãs do jurado do Canta Comigo Teen também aderiram à zoeira com comentários divertidos.

Bruno escreveu nas redes sociais: “Seja você também um vencedor e ouça o novo álbum do Massacration, já disponível em todas as plataformas digitais!”

Os seguidores se divertiram: “Merchandising sem peso na consciência, porque o peso está todo no som”, disse um fã. Outro comentou: “Disco pé quente!”

Brincadeiras à parte, o Brasil venceu duas vezes: com a medalha de bronze da “fadinha” e as cordas vocais de ouro do Detonator.

Veja:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

