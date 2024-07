Minas Gerais está presente no palco do Canta Comigo Teen deste domingo (28) Davi Queiroz, de 11 anos, apresenta outro clássico da região: Clube da Esquina nº2, de Milton Nascimento e Lô Borges Novidades|Do R7 26/07/2024 - 14h15 (Atualizado em 26/07/2024 - 14h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Davi Queiroz, de 11 anos, veio direto de Belo Horizonte impressionar os 100 jurados do reality musical Edu Moraes/RECORD

E tem talento de Minas Gerais no Canta Comigo Teen deste domingo (28). Davi Queiroz veio direto da capital Belo Horizonte para impressionar os 100 jurados do reality com uma performance de um clássico mineiro: Clube da Esquina nº2, de Milton Nascimento e Lô Borges.

Com apenas 11 anos, Davi faz aula de musicalização infantil, ukulele e técnica vocal. Recentemente, venceu um concurso de canto e dança. Para o pequeno, um dos melhores shows da sua vida foi o da final do concurso, porque as pessoas puderam cantar com ele. Sonha em ser designer de moda.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.