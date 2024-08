Muito amor! Lorena Alexandre é surpreendida por mini fã em show: ‘Ela tinha o sonho de me conhecer’ A jurada do Canta Comigo Teen emocionou os seguidores ao compartilhar vídeo do encontro Novidades|Do R7 14/08/2024 - 10h54 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A cantora teve um momento emocionante após o show Reprodução/Instagram

Além dos fãs adultos, Lorena Alexandre tem uma legião de crianças que amam e acompanham seu trabalho! A jurada do Canta Comigo Teen faz sucesso com o público infantil, prova disso foi o encontro com uma garotinha após um show, e a declaração de amor que a cantora recebeu de uma jovem no palco do reality.

No sexto episódio do programa, Lorena chorou ao saber que Laura Luise era sua fã. A candidata cantou Esqueça-me Se For Capaz, de Maiara & Maraisa e Marília Mendonça, e em seguida, declarou: “Você é uma das minhas maiores inspirações no mundo da música!”

Já nas redes sociais, Lorena compartilhou momento fofo do encontro com fã. A menina chegou ao camarim da cantora, abraçou a ídola e caiu em lágrimas. A artista escreveu: “Ela tinha o sonho de me conhecer. E em Búzios (RJ) nosso encontro aconteceu. A mãe relatou que ela assiste meus vídeos todos os dias, que ama demais e chora muito quando não posto nada! Essa é a força que eu tenho todos os dias! Com respeito e carinho sigo entrando em corações com muito amor! Esse carinho, esse respeito pelas crianças, me deixa cada vez mais feliz!”

Separe o lencinho e assista:

Publicidade

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Para todos os gostos! Inspire-se nos looks do Canta Comigo Teen: