Negravat compartilha detalhes dos primeiros ensaios para o musical ‘Martinho, Coração de Rei’ A jurada do Canta Comigo Teen vai compor o elenco do espetáculo de Miguel Falabella Novidades|Do R7 25/07/2024 - 11h17 (Atualizado em 25/07/2024 - 11h19 ) ‌



A cantora disse que o musical é um 'divisor de águas' em sua vida Reprodução/Instagram

Os ensaios para o musical Martinho, Coração de Rei já começaram! Negravat faz parte do elenco e publicou fotos dos bastidores nas redes sociais. A jurada do Canta Comigo Teen está super feliz com o espetáculo, que é uma homenagem ao cantor e compositor Martinho da Vila.

O musical tem texto e direção de Miguel Falabella, idealização de Jô Santana e dramaturgia de Helena Theodoro. Negravat já apareceu nos ensaios de dança e de voz. Nas redes sociais ela escreveu: “Um divisor de águas na minha vida! Que honra!”

A cantora compartilhou momentos com os colegas de elenco e cenas divertidas dos bastidores.

A estreia está prevista para setembro, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo (SP).

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

