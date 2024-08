Novo hit de ‘Helleno & Os Universais’ agita as plataformas digitais O jurado do Canta Comigo Teen publicou post nas redes sociais divulgando o single da banda Novidades|Do R7 29/08/2024 - 14h53 (Atualizado em 29/08/2024 - 14h53 ) ‌



O grupo está com a agenda cheia de projetos Edu Moraes/RECORD

Os fãs de Helleno & Os Universais estão muito bem-servidos de lançamentos! Além dos shows em homenagem ao grupo Secos & Molhados, a banda do jurado do Canta Comigo Teen lançou single novinho. Angústia já está disponível em todas as plataformas digitais.

A divulgação da música contou com uma sequência misteriosa de posts nas redes sociais, até que o single foi liberado. Os seguidores ficaram em êxtase: “Indo ouvir agora”, disse um internauta. Outro escreveu: “Acabou o suspense... Adorei a capa!”

Os fãs podem encontrar três versões do single: original, instrumental e à capela.

Ouça:

Confira o post:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

