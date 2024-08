O jogo virou! Descubra com quem Rodrigo Cáceres não solta a voz O humorista participou ao lado de Vinycius Zullino no quadro divertido do Canta Comigo Teen Novidades|Do R7 14/08/2024 - 17h09 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h09 ) ‌



O jurado participou do próprio quadro nas redes sociais Antonio Chahestian/RECORD

Rodrigo Cáceres fez todo o painel do Canta Comigo Teen participar do seu quadro divertido das redes sociais do programa, até que finalmente chegou sua vez de responder! O humorista comanda o Todo Mundo Canta e Você Não Canta, e já fez vários especialistas ficarem na saia justa nos bastidores. Após entrevistar Vinycius Zullino, foi a vez de Cáceres revelar com quem ele não solta a voz.

Vinycius é pagodeiro e não curte muito hard rock: “Não canto thrash metal, Napalm Death, se a galera pesquisar no Google vai achar. É bem pesado, não curto!”

Então, chegou o momento de Rodrigo ser questionado... Por ele próprio: “Caneta azul, azul caneta. Eu não canto, não”, disparou, em referência ao hit de Manoel Gomes. Esperavam por essa reviravolta?

Veja :

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

