O que esperar da repescagem do Canta Comigo Teen? Jovens talentos vão ter uma segunda chance de se classificar neste domingo (1º) Novidades|Do R7 01/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2024 - 02h00 ) ‌



Veja quem são os candidatos que vão se apresentar Antonio Chahestian/RECORD

Preparem seus lencinhos: a repescagem do Canta Comigo Teen está recheada de fortes emoções! Neste domingo (1º), dez candidatos que não conseguiram se classificar durante a temporada, voltam com força para lutarem por uma vaga na semifinal. Além das apresentações surpreendentes, o público pode esperar um Duelo de Jurados de gigantes e momentos muito divertidos!

A playlist do episódio está quase toda brasileira, com exceção de um clássico de Tina Turner, Proud Mary. Os fãs de música vão ser agraciados com performances de Divino Maravilhoso, da Gal Costa; A Dor Desse Amor, do KLB; É o Amor, de Zezé Di Camargo e Luciano; Saigon, de Emílio Santiago; Te Amo Demais, de Leonardo e Marília Mendonça; Baianidade Nagô, da Banda Mel; Cada Volta É um Recomeço, de Zezé di Camargo e Luciano; Choram as Rosas, de Bruno e Marrone; e Eva da Banda Eva e Radio Taxi.

No painel, além de brilharem com o Desafio dos Jurados, um novo embate será travado no programa. Dois gigantes participam do Duelo de Jurados! Não se esqueça de votar muito no R7.com e ajudar seu favorito a vencer a disputa. Durante a temporada, já tivemos oito campeões: Isabella Gaspary, Lorena Tucci, Rodrigo Teaser, Júlia Rezende, Graça Cunha, Ovelha, Saimon Bola e Adriana Farias.

Está preparado para descobrir quem são os dez candidatos que voltam ao palco? Aí vai: Angel, Rodriguinho, Heloisa Viana, Gui Fortes, Manuzinha Vaqueira, Cath Gordilho, Guilherme Cartaxo, Vitória Cardoso, Danillo Gomes e Duda Martin. Para quem vai sua torcida?

Assista à chamada:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

