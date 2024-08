Painel dá show ao interpretar sucesso ‘A Tua Voz’, de Gloria Groove O Desafio de Jurados do Canta Comigo Teen foi performático e envolvente neste domingo (18) Novidades|Do R7 18/08/2024 - 18h37 (Atualizado em 18/08/2024 - 18h37 ) ‌



Os especialistas mostraram todo o talento com a música Edu Moraes/RECORD

A Tua Voz é um dos maiores clássicos da carreira de Gloria Groove. Neste domingo (18), os especialistas soltaram a voz com a canção no Desafio de Jurados do Canta Comigo Teen, com direito a performance. O resultado foi um espetáculo!

Gloria lançou a música em 2020, e ela bombou justamente por ter uma pegada R&B. A canção fala de um término difícil, e foi inspirada em grandes divas, como Whitney Houston, Beyoncé e Alicia Keys.

No painel, coube a Ghabi iniciar a apresentação, seguida por Dani Buarque, Isabella Gaspary, Sabrina Caldana e Manu Perez.

Confira o show:

O #DesafioDosJurados deste domingo (18) trouxe muita emoção para o palco do #CantaComigoTeen ✨ A música da vez foi "A Tua Voz", sucesso da #GloriaGroove 💞 pic.twitter.com/5isjnlz8Ye — Canta Comigo (@CantaComigoRec) August 18, 2024

Fique ligado! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

