Painel homenageia Erasmo Carlos na estreia do Canta Comigo Teen 5 O Desafio dos Jurados foi ao som do clássico ‘Sementes do Amanhã’

Alto contraste

A+

A-

Cantou junto com o painel de estrelas do reality? Edu Moraes/RECORD

A estreia do Canta Comigo Teen 5 neste domingo (7), foi marcada por uma música muito especial! O Desafio dos Jurados foi ao som de Sementes do Amanhã, do grande Erasmo Carlos. A letra é recheada de esperança no futuro, um empurrãozinho cheio de carinho para os jovens talentos do reality.

A música foi lançada em 1984 e fez parte do álbum Buraco Negro. O cantor faleceu em 2022, mas deixou um legado de sucessos na música brasileira. A canção escolhida para a estreia diz: “Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será”. Bonito, não é?

No painel, Dreicon soltou a voz, seguido de Robson Moura, Giulia Garcia, Cintia Camilly, Markinhos Moura e Gilliard. Todos os jurados uniram os timbres e deram um show!

Veja a apresentação:

Publicidade

Sente essa energia! 🤩 Em clima de #EstreiaCantaComigoTeen, os jurados animaram o público de casa com o sucesso "Sementes do Amanhã", de #ErasmoCarlos no #DesafioDosJurados ✨ pic.twitter.com/FKQcK5pGeQ — Canta Comigo (@CantaComigoRec) July 7, 2024

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem são os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5:

Publicidade 1 / 101 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Os candidatos idolatram e o público ama: conheça cada um dos jurados do Canta Comigo Teen 5!