Paloma Marques comemora sucesso da música nova com show lotado Jurada do Canta Comigo Teen lançou recentemente o single 'Interior' nas plataformas digitais Novidades|Do R7 30/07/2024 - 13h19 (Atualizado em 30/07/2024 - 13h19 )



Os fãs da cantora já estão com a letra na ponta da língua Edu Moraes/RECORD

A ‘miss do sertanejo’ está feliz da vida! Recentemente, Paloma Marques lançou Interior e a música caiu nas graças do público. A jurada do Canta Comigo Teen recebeu o carinho dos fãs no show em Senador Firmino (MG), eles já decoraram a letra e cantaram lindamente com a artista.

Em publicação nas redes sociais, ela comemorou o sucesso. Choveram comentários positivos: “Essa música já não sai mais da cabeça”, disse uma internauta. Outra escreveu: “Você vai longe. O mundo é seu!”

A canção cita a saudade de Senador Firmino, cidade onde Paloma cresceu. Vale a pena conferir o resultado da composição.

Se liga:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

