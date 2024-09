Paloma Marques compartilha momento fofo ao lado de candidato do Canta Comigo Teen A jurada recebeu um presente inusitado nos bastidores do reality musical da RECORD Novidades|Do R7 02/09/2024 - 16h09 (Atualizado em 02/09/2024 - 16h09 ) ‌



Momento fofura! Rodriguinho cantou a música da jurada Antonio Chahestian/RECORD

Os jovens talentos amolecem os corações dos jurados dentro e fora do Canta Comigo Teen! Rodriguinho apareceu nas redes sociais de Paloma Marques cantando uma das músicas da sertaneja, ela ficou encantada!

Durante estadia no hotel, após as gravações, Rodriguinho encontrou Paloma no restaurante. O menino aproveitou para fazer uma homenagem à ídola, e cantou Sólin, música da especialista. Depois, ensinou a coreografia para Bruninha e Guilherme Cartaxo.

Paloma publicou vídeo nas redes e escreveu: “Não podia deixar esses vídeos guardados, preciso compartilhar com vocês! O Rodriguinho chegou falando que tinha uma surpresa para mim, quando perguntei o que era, ele começou cantar minha música e depois ensinou para os outros candidatos até a dancinha! Fiquei feliz demais, impossível não se apaixonar por essa fofura!”

Veja:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

