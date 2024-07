Paloma Marques lança clipe ‘Interior’ e deixa internautas em clima de nostalgia Jurada do Canta Comigo Teen nasceu em São Paulo, mas se apaixonou pela vida na roça; vem ver o resultado Novidades|Do R7 22/07/2024 - 14h14 (Atualizado em 22/07/2024 - 14h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jurada do Canta Comigo Teen, Paloma Marques lançou o clipe de sua música 'Interior' RECORD/Antônio Chahestian

Se a cantora já esperava, imagina os fãs! A jurada de Canta Comigo Teen lançou clipe com temática e dedicado ao interior de Minas Gerais e, em especial, a cidade onde mora, Senador Ribeiro. Nascida em São Paulo, a jurada se apaixonou pela “vida da roça” e dedicou seu clipe a todo o interior.

O amor dos fãs foi imenso, mas um comentário que foi destacado e respondido pela própria cantora, foi o da sua mãe. “Filha, que coisa mais linda! Muito obrigada por ser minha filha”, comentou.

A também jurada Paola Carla celebrou o clipe. “Acabei de assistir! Que lindo. Que essa música alcance muitos corações”, comentou sua colega de equipe.

A canção despertou um sentimento de nostalgia no público. “Essa música é tão linda! Me fez lembrar da primeira vez no meu cavalo Trovão. Eu andava sempre com o meu pai”, relembrou uma fã. “É uma letra tão linda, acompanhado de uma voz tão doce”, concluiu outra internauta.

Publicidade

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Confira a postagem na íntegra:

Publicidade

Veja quem são os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5 :

Publicidade 1 / 101 ‌



‌



‌



‌



‌

Os candidatos idolatram e o público ama: conheça cada um dos jurados do Canta Comigo Teen 5!