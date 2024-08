Participante de Hortolândia (SP) aposta em sucesso de Gal Costa e Roupa Nova para surpreender no Canta Comigo Teen Mila Lima, de 14 anos, vai se jogar no hit Chuva de Prata garantir sua vaga na competição; saiba mais! Novidades|Do R7 13/08/2024 - 18h18 (Atualizado em 13/08/2024 - 18h18 ) ‌



Sempre sonhadora, a jovem começou a cantar no banho ainda quando criança RECORD/Edu Moraes

Neste domingo (18), a adolescente Mila Lima, de 14 anos, promete encantar os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5 com o hit Chuva de Prata, sucesso de Gal Costa e Roupa Nova. A representante da cidade de Hortolândia (SP) começou sua paixão pela música ainda muito pequena. A mãe dela conta que, com 3 anos, ela adorava cantar Amor I Love You no banheiro. Já aos 4 anos, começou a fazer aula de canto.

Herdou o dom da música também de seu avô paterno, que canta e toca violão. A atração nas festas de aniversários e churrascos de família é quando eles cantam juntos e encantam todos que os assistem. Atualmente, ela participa dos shows de talento da escola e do coral da cidade e também apresenta um podcast sobre adolescentes chamado Só Pode Teen.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

