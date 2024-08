Participantes representam interior de São Paulo no palco do Canta Comigo Teen Na última classificatória da temporada, as duas jovens candidatas vão cantar sucessos de Milionário & José Rico e Claudia Leitte Novidades|Do R7 20/08/2024 - 13h42 (Atualizado em 20/08/2024 - 13h44 ) ‌



Candidatas buscam classificação no oitavo episódio do programa Antonio Chahestian/RECORD

Duas jovens super talentosas do interior de São Paulo estarão na última classificatória do Canta Comigo Teen deste domingo (25). Marina Millano e Mari Palácio representam as cidades de Itu e Votorantim, respectivamente.

Marina Millano, de 13 anos, vai apostar em uma canção clássica do sertanejo: Vá Para o Inferno Com Seu Amor, da dupla Milionário & José Rico, para empolgar o painel de 100 jurados. Marina começou a cantar com 5 anos. Enquanto as amigas queriam fazer balé, ela optou pela aula de música. Já cantou Fernando & Sorocaba, quando a dupla fez um show na sua cidade. Sonha em cantar para muitas pessoas e levar sua música para o mundo. No reality, ela vai realizar esse sonho.

Mari Palácio, de 14 anos, representante de Votorantim (SP), promete encantar ao som de Amor Perfeito, de Claudia Leitte. Em vez de bonecas, ela preferia brincar de concurso musical em casa com as amigas. Começou a fazer aulas de canto aos 8 anos e continua até hoje. Além disso, ama dançar e já fez sapateado.

