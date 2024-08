Pequena cidade gaúcha estará presente na 5ª classificatória desta temporada do Canta Comigo Teen A jovem Tainá Boeri, de 14 anos, vai interpretar uma artista conterrânea para tentar impressionar os jurados; confira! Novidades|Do R7 01/08/2024 - 19h20 (Atualizado em 01/08/2024 - 19h20 ) ‌



Ao som de Analise Severo, a cantora mirim se entrega no palco Divulgação/Antonio Chahestian

Com pouco mais de 2.400 habitantes, a cidade de Sagrada Família (RS) vai ser representada por Tainá Boeri, de 14 anos, no palco do Canta Comigo Teen 5. Neste domingo (4), a jovem apostará na música regional Retratos dos meus pelegos, da artista também gaúcha Analise Severo.

Tainá começou atuando em outras áreas da arte, declamando poemas e dançando. Depois, quis estudar teclado, momento em que também passou a cantar. Devido a isso, aos 11 anos, participou de um festival regional e ficou em segundo lugar. Atualmente, apresenta-se também em festivais de música nativista. Para fazer as aulas do instrumento, a jovem precisa ir até uma cidade vizinha. Pensa em ser médica e cantora quando for mais velha.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

