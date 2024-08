Poderosas! Conheça Carolzinha e Vick PG, as novas finalistas do Canta Comigo Teen As competidoras levantaram todos os especialistas do painel e garantiram vaga na final do reality Novidades|Do R7 05/08/2024 - 11h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 11h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Elas deixaram os jurados boquiabertos com talento e confiança Edu Moraes/RECORD

O quinto episódio do Canta Comigo Teen foi aberto e fechado com notas máximas! Carolzinha foi a primeira a se apresentar e emocionou todos os especialistas do painel, carimbando passaporte direto para a final. Vick PG foi a última candidata da classificatória, não se preocupou com as notas do Top 3 e brilhou, garantindo 100 pontos e fechando o programa da melhor forma possível.

Já imaginou ser ovacionada na primeira competição da sua vida? Carolzinha nunca tinha encarado um palco, mas se manteve concentrada e arrasou no reality! Ela contou para Ticiane Pinheiro que seu talento foi descoberto por uma vizinha. A moça levou a jovem para cantar na igreja e ela desabrochou. Aos 13, um maestro da cidade de São Bernardo do Campo (SP) ouviu Carol cantar e a convidou para aulas de música. Apesar da timidez, ela está se abrindo para novas experiências.

Carolzinha revelou que é super fã de Robson Moura e Tali. A música que ela escolheu para cantar no reality foi justamente um marco na carreira de Deise Cipriano, mãe da jurada. A candidata interpretou Fim de Tarde, do Fat Family, e levantou todo o painel!

Tali agradeceu o carinho: “Fez do jeitinho dela, estou apaixonada. Me lembrei da minha primeira apresentação, entrei com essa música em outros concursos. Minha mãe marcou uma geração com essa música, tenho muito orgulho quando ouço pessoas cantando do seu jeito”, disse.

Publicidade

Robson chorou quando descobriu que a jovem é sua fã: “Já estava emocionado com a apresentação, estou ainda mais com esse carinho. Ela veio com uma música que todo mundo conhece e tem várias referências, mas ela não imitou ninguém. Voz clara e linda, manteve na música inteira. Na hora que teve aquele agudo brilhante, foi lindo, você estava se divertindo!”

Confira:

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quando os jurados já estavam extasiados com o episódio, Vick chegou com tudo para fechar o programa com chave de ouro! A jovem contou que canta desde os quatro aninhos, ela usava uma colher de pau como microfone e chamou a atenção dos pais com o talento. Aos 9, ganhou destaque em solos e coral na escola. Ela e o irmão gêmeo, Victor, são apaixonados por música e até formaram uma dupla. O rapaz iria se apresentar junto com a irmã, mas preferiu deixá-la brilhar sozinha.

Vick cantou no casamento dos pais quando tinha 11 anos. Hoje, aos 16, encantou todo o painel de jurados do reality ao som de Rolling in the Deep, da Adele! Ela dedicou a apresentação ao irmão e soltou: “Quero dedicar também ao meu pai e minha mãe, que me ensinaram a ser feroz e ousada, que é o que a gente tem que ser nesse mundo!”

Publicidade

Robinson Monteiro amou a performance: “Ela chegou na postura, dizendo, eu sei o que quero! Teve certeza disso e trouxe a assinatura vocal dela com muita facilidade e verdade. Vi uma menina se tornar uma mulher madura e falar, gente, agora senta que vou ensinar como é cantar. Parabéns”, uau!

Assista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Conheça os participantes que já se classificaram no Canta Comigo Teen 5:

Publicidade 1 / 18 ‌



‌



‌



‌



‌

Os competidores se esforçam ao máximo para conseguirem uma boa classificação no Canta Comigo Teen! Quem levanta todos os jurados, ganha passaporte direto para a final do programa. Já aqueles que não conseguem agradar a todos, disputam as vagas da semifinal. Veja quem já se classificou na temporada!