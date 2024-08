Poliglotas! Reveja apresentações do Canta Comigo Teen em espanhol, francês, italiano e inglês Os candidatos do reality musical mandam bem em qualquer idioma Novidades|Do R7 02/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h00 ) ‌



Os participantes escolhem músicas super difíceis para o reality Edu Moraes/RECORD

Cantar em português com técnica, carisma e presença de palco já é complicado, imagine fazer tudo isso em outra língua? Os jovens talentos do Canta Comigo Teen não têm medo de desafios e se jogam em apresentações com idiomas variados. Já rolaram performances em espanhol, francês, italiano e inglês. Relembre!

Na estreia do reality, Duda Caires brilhou ao cantar Voilà, de Barbara Pravi, em francês. Ela deu um show no palco e recebeu 99 pontos, indo direto para o primeiro lugar do Top 3. A jovem se manteve na posição até o final do episódio, garantindo vaga nas semifinais.

Olha só:

Na mesma classificatória, Raiany de Freitas arrebentou nos vocais ao som de Amores Extraños, da italiana Laura Pausini. A candidata cantou a versão em espanhol do clássico Strani Amori. Rai manteve as notas bem afinadas e conquistou o coração de 99 jurados!

Veja:

Bruninha duelou contra Raiany pela última vaga da semifinal do episódio. A participante encantou os especialistas ao som de Hero, da diva Mariah Carey. A música em inglês rendeu 91 pontos para Bruna! Rai levantou 87 jurados com No Rancho Fundo, de Chitãozinho e Xororó, e ficou de fora da disputa.

Assista:

Na segunda classificatória da temporada, Heloisa Viana ostentou 96 pontos ao cantar It’s a Heartache, de Bonnie Tyler. De botas e chapéu country, a música em inglês combinou perfeitamente com o estilo da jovem. Adriana Farias imaginou que a participante cantaria um modão, mas adorou a surpresa.

Confira:

Já no terceiro programa, Nikolas Tomasini deixou os especialistas do painel de queixo caído com a apresentação de Suspicious Mind, do Elvis Presley. O candidato mostrou versatilidade no inglês e levantou 97 jurados. Ele concorria à última vaga para a semifinal no episódio e acabou empatando com Mariana Carvalho. Para a alegria de todos, ambos foram classificados!

Se liga:

O rock-and-roll do Queen levou Bia Negreiros a receber nota máxima no quarto episódio! A jovem fez uma performance impecável de The Show Must Go On, com inglês perfeito e técnicas vocais. Os jurados foram à loucura no painel e Bia se tornou finalista!

Relembre:

Na mesma classificatória, Ana da Mata soltou a voz em italiano para concorrer à vaga na semifinal. Ela escolheu La Solitudine, sucesso de Laura Pausini para o duelo. Ana foi muito bem, mas os jurados preferiram a performance de Erick Lima com Dengo, de João Gomes. A jovem recebeu 84 pontos, contra 90 do adversário.

Veja:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

