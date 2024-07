Novidades |Do R7

Potência! Adriana Farias lança ‘Coração Brutão’ nas plataformas digitais A jurada do Canta Comigo Teen deu voz a uma música dançante para os fãs

Edu Moraes/RECORD

Tem música nova para quem ama sertanejo! Adriana Farias, jurada do Canta Comigo Teen, lançou Coração Brutão essa semana em todas as plataformas digitais. O hit é animado, misturando a viola da artista com batidas eletrônicas.

Se liga no refrão: “Chapelão, desfilando a cavalo. O caminhonetão não é para qualquer boy, não. Tem que merecer esse coração brutão”.

Os fãs ficaram animados com o novo sucesso da cantora: “Parabéns, Adriana. Moda boa demais”, elogiou um seguidor. Outro brincou: “Essa é bruta!”

Confira:

