‘Que Sorte a Nossa’: Robson Moura solta a voz e encanta os fãs nas redes sociais O jurado do Canta Comigo Teen interpretou a composição de Paula Mattos com emoção Novidades|Do R7 01/08/2024 - 11h24 (Atualizado em 01/08/2024 - 11h24 ) ‌



Você também gosta de ouvir o jurado cantando? Edu Moraes/RECORD

Os seguidores de Robson Moura nas redes sociais acordaram com um presente do jurado do Canta Comigo Teen nesta quinta (1º). O cantor publicou cover de Que Sorte a Nossa, música de Paula Mattos, que ganhou o Brasil na versão da dupla Matheus e Kauan.

Os fãs adoram quando Robson solta a voz em vídeos, e ficaram encantados com a interpretação do especialista na canção: “Que sorte a nossa ouvir você cantar”, disse uma seguidora, brincando com o título da canção. Outra comentou: “Você é o máximo dos máximos!”

Teve até pedido de aula: “Eu queria muito ter você como meu professor, tenho certeza que iria aprender a cantar lindamente”, disse uma internauta. Sucesso, hein?

Assista à performance:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

