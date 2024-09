Rafa Rangel esbanja talento ao som de ‘Cowboy Fora da Lei’ O jurado do Canta Comigo Teen soltou o vozeirão com o clássico de Raul Seixas Novidades|Do R7 05/09/2024 - 12h56 (Atualizado em 05/09/2024 - 12h56 ) ‌



Os fãs ficaram animados com a versão do especialista Edu Moraes/RECORD

Toca Raul! Rafa Rangel aceitou os pedidos dos fãs e soltou a voz ao som do clássico Cowboy Fora da Lei, de Raul Seixas. O maluco beleza tomou conta da apresentação publicada nas redes sociais do jurado do Canta Comigo Teen, e os seguidores adoraram!

O sucesso foi lançado em 1987, mas faz barulho até hoje! Os fãs encheram os comentários de corações: “Raul eterno”, disse uma internauta. Até o colega de painel, Juninho Campos, apareceu por lá: “Top demais, irmão!”

Bora cantar com o jurado: “Eu não sou besta para tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy... Cowboy fora da lei.”

Assista :

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

