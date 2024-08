Rafa Rangel fala da importância do sertanejo e elogia Adriana Farias: ‘Minha irmã, sou seu fã!’ A dupla de amigos se enfrentou no oitavo Duelo de Jurados do Canta Comigo Teen Novidades|Do R7 27/08/2024 - 11h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h21 ) ‌



Eles são vizinhos no painel e amigos de longa data Antonio Chahestian/RECORD

Após o Duelo de Jurados, Rafa Rangel publicou um post nas redes sociais com Adriana Farias, exaltando o sertanejo e a amiga. Os cantores brilharam no palco do Canta Comigo Teen no oitavo embate da temporada. A violeira levou a melhor, com 66% dos votos, e o amigo foi só elogios.

Rafa escreveu: “A música sertaneja une os amigos, as pessoas de bem e propaga a cultura interiorana para o mundão todo. Foi uma honra ter dividido o palco contigo minha irmã, sou seu fã!”

O tema foi “Para Shippar”, e o jurado arrebentou nos vocais com (Everything I Do) I Do It For You, Para Sempre Eu Vou Te Amar e Quando a Chuva Passar. Já Adriana, escolheu Man! I Feel Like a Woman, Pão de Mel e Medo Bobo.

A violeira comentou a postagem: “Irmão querido, não foi duelo, foi aquela resenha com um dos melhores artistas que conheço, viva nosso modão!”

Confira a publicação :

Relembre o embate:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

