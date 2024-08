Raphael Souza, de 13 anos, representa Osasco no Canta Comigo Teen No programa deste domingo (11), o garoto da região metropolitana de SP vai tentar conquistar os 100 jurados com hit da banda alemã Scorpions Novidades|Do R7 08/08/2024 - 14h33 (Atualizado em 08/08/2024 - 14h33 ) ‌



Raphael Souza apostará no rock para impressionar os jurados neste domingo (11) Edu Moraes/RECORD

Raphael Souza, de 13 anos, é o representante de Osasco na competição do Canta Comigo Teen deste domingo (11). O garoto vai tentar impressionar o painel dos 100 jurados com a música Rock You Like a Hurricane, da banda alemã de rock, Scorpions.

Rapha começou sua carreira no teatro musical, coleciona 14 espetáculos em seu currículo, sendo dois profissionais: Castelo Rá-Tim-Bum e Família Addams, este último com Marisa Orth. Ele também é dublador profissional e já fez projetos como Jogos Mortais 10 e uma série de animação da franquia Star Wars. Seu pai é uma referência, porque já teve uma banda de rock, e às vezes toca guitarra enquanto Raphinha solta a voz.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

