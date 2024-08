Rapper Thaíde é o jurado convidado do Canta Comigo Teen deste domingo (18) Para avançar na competição, candidatos se arriscam em hits de Gal Costa, Michael Jackson, Lady Gaga, Marília Mendonça e mais; não perca! Novidades|Do R7 15/08/2024 - 16h22 (Atualizado em 15/08/2024 - 16h22 ) ‌



O artista é casado com a cantora Ana Preta, especialista fixa no painel RECORD/Edu Moraes

A sétima classificatória do Canta Comigo Teen 5 acontece neste domingo (18). Crianças e adolescentes vão mostrar que não existe tamanho na hora de sonhar. Diferentes estilos e histórias vão invadir o palco do programa em busca de uma vaga para a próxima fase da competição.

O público vai acompanhar interpretações dos hits: Malandro (Elza Soares); Rock With You (Michael Jackson); Majestade O Sabiá (Roberta Miranda), Chuva de Prata (Roupa Nova); Flor e o Beija Flor (Marília Mendonça e Henrique &Juliano); Caraca, Muleke! (Thiaguinho); Always Remember Us This Way (Lady Gaga); Eu Sei de Cor (Marília Mendonça); Quand M´en Vo (Giacomo Puccini); Te Assumi pro Brasil (Matheus & Kauan); Eternamente (Gal Costa), entre outros.

O jurado convidado deste domingo é o rapper Thaíde, que começou sua carreira nos anos 1980 e fez muito sucesso cantando em parceria com DJ Hum. Participou da primeira coletânea de Rap Hip-Hop Cultura de Rua, que ganhou projeção nacional com o sucesso Corpo Fechado. Ao lado dos Racionais MCs, é considerado um dos principais nomes do estilo musical no Brasil.

Na atração, ainda acontece o emocionante e divertido Desafio dos Jurados. A cada episódio, dois especialistas do painel são sorteados para duelar no palco e quem decide quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.com.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fique ligado! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

