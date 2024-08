Repescagem agita o Canta Comigo Teen 5 neste final de semana (1º) Ainda lutando por uma vaga na competição, os eliminados têm uma última chance de impressionar os 100 jurados; não perca! Novidades|Do R7 29/08/2024 - 16h16 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h16 ) ‌



Acompanhe, todo domingo, as emoções do reality musical da RECORD RECORD/Antonio Chahestian

Neste domingo (1º), a competição esquenta no Canta Comigo Teen 5 com a aguardada repescagem. Os talentos teens que haviam deixado a disputa ganham uma nova oportunidade de retornar ao palco e garantir as duas últimas vagas na semifinal. Com tanto em jogo, ninguém quer perder essa chance de ouro!

Na repescagem, o desafio é intenso, pois conquistar os 100 jurados não garante uma vaga direta na final. Os candidatos que se destacarem precisarão segurar sua posição no top 3 para continuar na corrida em busca do prêmio de R$ 200 mil. A pressão é alta e cada performance pode ser decisiva.

Para impressionar os jurados e conquistar as vagas, os 10 talentos da noite vão apostar em hits marcantes, como: Divino Maravilhoso (Gal Costa), A Dor desse Amor (KLB), É o Amor (Zezé Di Camargo & Luciano), Saigon (Emílio Santiago), Te Amo Demais (Leonardo / Marília Mendonça), Baianidade Nagô (Banda Mel), Cada volta é um recomeço (Zezé Di Camargo & Luciano), Proud Mary (Tina Turner), Choram as Rosas (Bruno & Marrone) e Eva (Banda Eva / Rádio Táxi).

Na atração, ainda acontece o emocionante e divertido Duelo dos Jurados. A cada episódio, dois jurados do painel são sorteados para duelar no palco e quem decide quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.com.

CONFIRA OS PERFIS DOS CANDIDATOS QUE DISPUTAM A REPESCAGEM

ANGEL

15 anos

São Paulo (SP)

Foi a terceira participante do último programa das classificatórias. Cantou Menino das Laranjeiras, de Elis Regina, e conquistou 94 jurados. Na repescagem, vai cantar a música Divino Maravilhoso, de Gal Costa.

Angel cantou muito em karaokês, mas só foi fazer aula de canto em 2021. Seu sonho é ser advogada, porque quer ser juíza. Adora vários jurados, mas quem ama mesmo é Rodrigo Faro, já que cresceu assistindo ao artista. Suas inspirações na música são Gal Costa e Marisa Monte.

RODRIGUINHO

9 anos

Bayeux “Baiê” (PB)

Foi o segundo participante do primeiro programa. Cantou Daqui pra Sempre, de Manu Bathidão e Simone Mendes, e conquistou 98 jurados. Na repescagem, vai cantar A dor desse amor, do grupo KLB.

Rodriguinho recebia pedidos de música nos churrascos da família. Sua tia começou a gravar e postar os vídeos, marcando os artistas. Foi assim que Rodriguinho cantou com Simone Mendes.

HELOISA VIANA

13 anos

Elias Fausto (SP)

Foi a oitava candidata do segundo programa. Cantou It’s a Heartache, de Bonnie Tyler e conquistou 96 jurados. Na repescagem, vai cantar o hit É o amor, de Zezé Di Camargo &Luciano.

Aos 8 anos, Heloisa começou a fazer aulas de canto e hoje também toca violão e viola caipira. Adora ajudar na ordenha da vaca, pescar com seu avô.

GUI FORTES

13 anos

Registro (SP)

Foi o terceiro candidato do quinto programa. Cantou Retalhos de Cetim, de Benito di Paula, e conquistou 92 jurados. Na repescagem, vai cantar Saigon, de Emílio Santiago.

Começou no mundo da música ainda criança por conta da sua mãe, Jeniffer, que é cantora e toca instrumentos. Sua mãe é a sua maior inspiração. Às vezes, chegam até a brigar quando os dois estão ensaiando juntos.

MANUZINHA VAQUEIRA

14 anos

Nova Fátima (BA)

Manuzinha foi a primeira candidata do segundo programa. Cantou Medo Bobo, de Maiara e Maraisa, e conquistou 84 jurados. Na repescagem, vai cantar Te amo demais, sucesso de Leonardo com Marília Mendonça.

Para gravar músicas em estúdio, Manuzinha já vendeu geladinho. Atualmente, está fazendo rifas para conseguir gravar o seu DVD. Seu maior sonho é dar uma vida melhor para sua família. Mora em um povoado de 500 pessoas.

CATH GORDILHO

10 anos

São Paulo (SP)

Cath foi a nona do terceiro programa. Cantou Sorte Grande, da Ivete Sangalo, e conquistou 95 jurados. Na repescagem, vai cantar Baianidade Nagô, da Banda Mel.

Desde pequena, assiste ao Canta Comigo. Acompanha tudo da atração, inclusive os comentários dos jurados.

GUILHERME CARTAXO

12 anos

Brejo Santo (CE)

Guilherme foi o oitavo candidato do primeiro programa. Cantou Quando, de Roberto Carlos, e emocionou 95 jurados. Na repescagem, vai cantar Cada volta é um recomeço, da dupla Zezé Di Camargo e Luciano.

Com 3 anos, Guilherme improvisava microfone com a mamadeira e sanfona com as almofadas. Aos 7, já cantava nas feiras de rua e porta de lojas. Tudo que ganhava guardava para ajudar em casa.

VITÓRIA CARDOSO

16 anos

São Luis (MA)

Vitória foi a sétima participante do sexto programa. Cantou I’d Rather Go Blind, da Etta James, e conquistou 96 jurados. Na repescagem, vai cantar Proud Mary, de Tina Turner.

Começou a cantar sozinha, enquanto a mãe arrumava a casa. Pensa em ser uma artista completa: quer dançar, cantar e coreografar. No VT com Ticiane Pinheiro, ela disse que estava ansiosa e só de pensar nos jurados já ficava sem ar.

DANILLO GOMES

16 anos

Santana do Parnaíba (SP)

Foi o nono participante do quinto programa. Cantou Tente Outra Vez, de Raul Seixas, e conquistou 97 jurados. Na repescagem, vai cantar Choram as rosas, da dupla Bruno e Marrone.

Começou a pegar gosto pela música vendo seu pai cantar no karaokê. Canta no pesqueiro da sua cidade todo fim de semana e também na praça da sua cidade, onde toca sertanejo.

DUDA MARTIN

9 anos

Itu (SP)

Foi a sexta candidata do quarto programa. Cantou Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, e conquistou 95 jurados. Na repescagem, vai cantar Eva, clássico da Banda Eva e Radio Taxi.

Aos três anos, insistiu em cantar em uma apresentação do pai, que dá aulas de música. Seu avô dá várias dicas para a neta. Desde os cinco anos, pedia para participar do Canta Comigo Teen, mas recebia “não”. Quando completou 9 anos, a idade mínima permitida, conseguiu realizar o seu sonho.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Acompanhe! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD.