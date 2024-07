Ricardo Hora dá um show cantando ‘Hopelessly Devoted To You’, trilha de Grease O jurado do Canta comigo Teen deixou amigos e seguidores encantados com seu talento

‌



A+

A-

A voz do jurado é surpreendente! Reprodução/Instagram

Dos vários sucessos que Grease trouxe para a indústria musical, o clássico Hopelessly Devoted To You é um dos queridinhos. A música ganhou fãs na voz de Olivia Newton-John, atriz que interpretou Sandy Olsson no filme. Para deixar o coração dos fãs quentinhos nesse inverno, Ricardo Hora, jurado do Canta Comigo Teen, soltou a voz ao som da canção!

O artista publicou o vídeo nas redes sociais e perguntou quem cantaria com ele, as respostas foram diversas: “Óbvio que canto! Sempre impecável”, disse uma seguidora. Outra brincou: “Sempre canto, no meu inglês!”

Até Paloma Marques, parceira de painel, também apareceu nos comentários: “Arrasou amigo, lógico que eu canto!”

Confira:

Publicidade

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem são os 100 jurados do Canta Comigo Teen 5: