Ricardo Hora faz homenagem à Fafá de Belém cantando sucesso ‘Coração do Agreste’ O jurado do Canta Comigo Teen também ganhou elogios de Mari, filha da cantora e especialista do painel Novidades|Do R7 21/08/2024 - 12h58 (Atualizado em 21/08/2024 - 12h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Será que rola um feat com a cantora? Vamos aguardar! Reprodução/Instagram

Ricardo Hora sempre presenteia os fãs com covers de tirar o fôlego, mas dessa vez, que ganhou o presente foi Fafá de Belém. O jurado do Canta Comigo Teen cantou o sucesso Coração do Agreste da diva, e emocionou Mari Belém, filha da artista e especialista no reality musical.

Ele publicou o vídeo nas redes sociais e escreveu: “Essa é para tocar no fundo da alma, não é mesmo Mari? Eu ouvi um amém? Uma simples homenagem a uma das maiores cantoras do Brasil!”

Mari comentou a postagem dizendo que ama o amigo e avisou: “Mandando já para a mama”. E não é que ela mostrou? Fafá comentou em seguida: “Lindo!”

Já pensou se rola um feat? Vamos aguardar os desdobramentos!

‌



Veja a homenagem:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre os candidatos que já se classificaram no Canta Comigo Teen: