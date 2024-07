Robson Moura compartilha trecho de vídeo do Desafio dos Jurados e público reage: ‘Sua voz é linda’ Especialistas do Canta Comigo Teen 5 cantaram o clássico de Erasmo Carlos, ‘Sementes do Amor’ e levantaram o público nas redes sociais

Robson Moura arranca elogios de fãs após cantar no Desafio dos Jurados Reprodução/Instagram

Os jurados do Canta Comigo Teen 5 estão com tudo! Cantando o clássico de Erasmo Carlos, Sementes do Amanhã, os especialistas soltaram a voz no painel e encantaram o público com a canção no Desafio dos Jurados.

Conhecido como jurado durão, Robson Moura, foi um dos desafiados e fez o público levantar com sua voz! “Cantou muito. Arrasou”, escreveu uma fã. Outra internauta também destacou o talento do cantor e comentou: “Não canso de assistir. Me emocionou muito. Sua voz é linda”.

Na legenda da publicação, Robson Moura ainda brincou com os fãs: “Você cantaria comigo?”. Uma seguidora respondeu animada nos comentários: “Cantaria milhões de vezes contigo”.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.