Robson Moura derrete o coração dos fãs com cover gospel O jurado do Canta Comigo Teen emocionou os internautas ao som de ‘As Raízes’ Novidades|Do R7 18/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/07/2024 - 02h00 ) ‌



Ele soltou a voz e recebeu elogios dos seguidores Antonio Chahestian/RECORD

Os seguidores do Robson Moura vivem pedindo covers do cantor nas redes sociais. O jurado do Canta Comigo Teen quase sempre acata os pedidos dos fãs e posta vídeos soltando a voz. Como especialista em canto, ele sempre dá um show. Dessa vez, ele interpretou As Raízes, do Grupo Vida Abundante.

A música fala da história de fé de um homem que valorizava suas raízes. Olha esse trecho: “Cuide bem das coisas principais. Arraigado sempre firme na Palavra do Senhor. Nada vai te abalar!”

Além da letra transmitir mensagem de fé, Robson performou com muita emoção, o que fez os fãs caírem de amores: “Tua voz consegue acalmar e dar energia ao mesmo tempo”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Que lindo, você é tão especial!”

Confira:

