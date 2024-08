Robson Moura ganha elogios das fãs ao soltar a voz em cover de Vander Lee: ‘Linda homenagem’ O jurado do Canta Comigo Teen deixou as seguidoras emocionadas com sua versão da música Novidades|Do R7 07/08/2024 - 15h48 (Atualizado em 07/08/2024 - 15h48 ) ‌



O cantor adora postar covers de grandes clássicos da música Reprodução/Instagram

O cantor e compositor Vander Lee foi homenageado na tarde desta quarta (7) por Robson Moura. O jurado do Canta Comigo Teen interpretou a música Onde Deus Possa Me Ouvir, um dos maiores clássicos da carreira do artista mineiro. Nos comentários, as fãs teceram elogios.

A canção foi lançada em 2003, e conta com uma letra carregada de fortes sentimentos, como no refrão: “Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve para qualquer lugar... Onde Deus possa me ouvir”.

Vander faleceu em 2016, após um infarto, mas seu legado permanece vivo na música. Robson fez o cover do clássico e recebeu mensagens muito positivas: “Essa é uma das mais bonitas que já ouvi. Merece, sim, ser cantada, divulgada, espalhada... Linda homenagem a Vander Lee”, disse uma seguidora. Outra escreveu: “Canção maravilhosa, na sua voz ficou mais ainda!”

Confira:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

