Robson Moura impressiona fãs ao som The Police e público reage: ‘O melhor!’ Com a canção Every Breath You Take, o jurado do Canta Comigo Teen recebeu elogios do seu público

‌



A+

A-

Robson Moura recebe elogios dos fãs nas redes sociais após vídeo cantando Reprodução/Instagram

O cantor e jurado do Canta Comigo Teen 5, Robson Moura, esbanjou talento nas redes sociais ao som de Every Breath You Take, de The Police. Na publicação, o jurado durão recebeu diversos elogios dos seus fãs, que com certeza cantaram com ele!

No post, Robson entregou tudo na performance e escreveu na legenda: “Na companhia do meu amigo e melhor guitarrista do Brasil, Ricardo Fonseca”.

Nos comentários, o público deixou enxurrada de elogios para o tão ‘temido’ jurado do painel de especialistas: “Vocês dois são demais”, escreveu um fã.

“Dá vontade de dançar sem querer, sair dançando, simplesmente!”, disse uma internauta, e outra complementou: “Dispensa comentários. O melhor!”.

Publicidade

Confira a publicação:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.