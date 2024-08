Robson Moura mostra os filhos e surpreende os fãs: ‘Eles não são lindos?’ O jurado do Canta Comigo Teen comemorou o aniversário da filha e aproveitou para registrar o momento Novidades|Do R7 05/08/2024 - 11h52 (Atualizado em 05/08/2024 - 11h52 ) ‌



Os seguidores adoraram conhecer um pouco mais a família do especialista Reprodução/Instagram

Os fãs do Robson Moura caíram de amores com uma postagem do jurado do Canta Comigo Teen nas redes sociais. O ‘malvado favorito’ publicou foto com os filhos, Júnior e Lyssa.

Ele escreveu: “Parabéns filha! Eles não são lindos?” A família ganhou diversos elogios dos seguidores, e Lyssa recebeu parabéns das fãs do pai. Além das mensagens positivas, rolaram brincadeiras também. Uma internauta comentou: “Filhos lindos! Mas pega leve com eles, viu?”

Brincadeiras à parte, o público adorou conhecer um pouco mais da vida do jurado.

Veja:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

