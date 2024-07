Rock eletrohits! Wina lança single ‘Fragmentadx’ nas plataformas digitais A jurada do Canta Comigo Teen soltou a última música do EP cantado inteiramente em português Novidades|Do R7 30/07/2024 - 10h44 (Atualizado em 30/07/2024 - 10h44 ) ‌



A artista criou o 'rock eletrohits', fusão entre os dois estilos musicais Reprodução/Instagram

Veio aí! Wina anunciou Fragmentadx, seu novo single, nas plataformas digitais. Com a música, a jurada do Canta Comigo Teen completou o EP inteiramente cantado em português. Ela contou que a canção é sua favorita do projeto.

Fragmentadx é inspirado em uma frase que Wina escutou e nunca mais esqueceu: crescer é um luto. “Entender que a vida é uma constante desconstrução dos nossos contos de fadas às vezes é desesperador”, explicou.

O single tem pegada “rock eletrohits”, criação da artista que une rock-and-roll e música eletrônica em suas composições. Nas redes sociais, Wina publicou trecho do clipe.

Ouça:

Confira a publicação:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

