Rodrigo Faro compartilha lições de vida: ‘Tudo é difícil, mas nada é impossível!’ O apresentador do Canta Comigo Teen presenteou os seguidores com conselhos poderosos nas redes sociais Novidades|Do R7 01/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/08/2024 - 02h00 ) ‌



Os fãs curtiram o recado inspirador na internet Edu Moraes/RECORD

Com uma legião de fãs nas redes sociais, Rodrigo Faro busca formas de inspirar os internautas no dia a dia. O apresentador do Canta Comigo Teen publica vídeos divertidos, fotos dos trabalhos, e também compartilha reflexões.

“Só não atinge o objetivo, quem quer dar um passo maior do que a perna, quem acredita que as coisas são fáceis”, disse Faro. No post, ele escreveu: “Tudo é difícil, mas nada é impossível!”

Os seguidores concordaram com as palavras do apresentador. Uma internauta comentou: “Verdade, quando não há luta, não há vitória”. Outra fã complementou o pensamento de Rodrigo: “Um passo pequeno também é um passo, o que importa é sair do lugar!”

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

