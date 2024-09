Rodrigo Faro conforta Maria Clara no Canta Comigo Teen: ‘Um dia não define a cantora que você é!’ A semifinalista se perdeu no ritmo da música e ficou desolada ao fim da apresentação Novidades|Do R7 10/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 02h00 ) ‌



A jovem ganhou muito carinho após a apresentação Antonio Chahestian/RECORD

Além de exaltar jovens talentos e celebrar a música, um dos principais objetivos do Canta Comigo Teen é lembrar os candidatos de que todos eles são artistas em construção. Na primeira semifinal do programa, Maria Clara se perdeu na canção e ficou nitidamente entristecida. Rodrigo Faro percebeu e contornou a situação de uma forma lúdica, transformando a memória que seria triste em um aprendizado.

Maria cantou Sweet Child O’Mine, do Guns N’ Roses, com performance animada e muita personalidade. Mesmo com um erro técnico no tempo da apresentação, a candidata garantiu 75 pontos.

Quando Faro chegou ao palco e perguntou o motivo da tristeza dela, Maria disse que tinha se perdido na música. Então, ele se voltou para o painel e perguntou quem também já se perdeu em uma apresentação. Todos os jurados levantaram a mão, surpreendendo a jovem.

“Isso acontece toda hora. Não tem que ficar triste por causa disso, nunca. Um dia não define a cantora que você é! Lembra disso, e cadê aquele sorriso?”, perguntou o apresentador, arrancando uma risada de Maria.

‌



O painel também ajudou a jovem. Jão complementou o conselho: “Sensacional, sua apresentação foi linda. De errar você não tem que esquentar a cabeça. Eu erro todos os dias, mas os erros sempre me ensinam alguma coisa. A gente tem que seguir em frente e ter cara de pau, não pode mostrar para os outros que errou não”, brincou.

Thaina Cardoso não cantou com a jovem, mas pontuou: “Não se sinta frustrada, isso é só mais uma passagem, daqui a pouco você vai olhar essa apresentação e falar, caramba, eu estava no palco do Canta Comigo Teen e hoje estou voando!”

‌



Relembre:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD.