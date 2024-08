Rodrigo Faro faz homenagem ao irmão: ‘Há 48 anos um protegendo o outro’ Danilo está comemorando aniversário e recebeu uma linda mensagem do apresentador do Canta Comigo Teen Novidades|Do R7 29/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h00 ) ‌



Faro emocionou os seguidores com a mensagem de aniversário Reprodução/Instagram

Rodrigo Faro comemorou o aniversário do irmão, Danilo, com uma mensagem para lá de especial. O apresentador do Canta Comigo Teen publicou nas redes sociais uma foto da infância com o aniversariante, e teceu elogios. Os seguidores ficaram emocionados com o carinho fraterno.

Ele escreveu: “Sempre foi assim e sempre será… Há 48 anos um protegendo o outro. Um cuidando do outro! Parabéns, meu irmão, meu melhor amigo, meu melhor empresário, meu melhor companheiro de vida. Muita saúde, paz, amor, felicidade! Você é e sempre será uma luz nas nossas vidas. Você é sinônimo de amor e competência! Feliz aniversário meu irmão! Que Deus te abençoe! Estarei sempre aqui para o que você precisar… Te amo, Lilo!”

Os fãs ficaram com o coração quentinho: “A amizade e o amor que vocês nutrem um pelo outro é lindo de se ver”, disse um internauta. Outro comentou: “Que lindo, gente. Amei, é bem assim que tem que ser!”

Veja :

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

