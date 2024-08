Rodrigo Faro incentiva os fãs a buscarem a melhor versão: ‘Nunca se arrependa do seu passado, aprenda com ele’ O apresentador do Canta Comigo Teen publicou um vídeo com conselhos nas redes sociais

Novidades|Do R7 20/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 13h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌