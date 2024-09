Rodrigo Faro se emociona em pré-estreia de ‘Silvio’: ‘Um dos dias mais especiais da minha carreira’ O apresentador do Canta Comigo Teen protagoniza o filme que estará em cartaz no dia 12 de setembro Novidades|Do R7 05/09/2024 - 15h56 (Atualizado em 05/09/2024 - 15h56 ) ‌



Ele não conseguiu segurar as lágrimas na exibição do filme Reprodução/Instagram

Ao lado da família e de amigos especiais, Rodrigo Faro assistiu à pré-estreia de Silvio, filme que conta parte da trajetória do maior comunicador do Brasil. O apresentador do Canta Comigo Teen interpreta Silvio Santos nas telonas, o filme estará disponível nos cinemas a partir do dia 12 de setembro. Emocionado, Faro abriu o coração sobre a experiência.

Nas redes sociais, ele publicou fotos da pré-estreia e escreveu: “Ontem foi um dos dias mais especiais da minha carreira. Assistir Silvio ao lado da minha família e amigos que fizeram parte da minha história, foi inesquecível! E ainda tive a honra de ter ao meu lado, Carlos Alberto de Nóbrega. Para quem não sabe, seu pai, Manoel da Nóbrega, conheceu Silvio Santos em 1954, quando ele veio para São Paulo em busca de oportunidades na rádio Nacional, e foi uma das pessoas mais importantes da história do Silvio.”

Vários amigos prestigiaram o apresentador, entre eles Gkay, Sônia Abrão, MC Daniel e MC Ryan SP. Faro deixou o recado: ”Dia 12 estreia nos cinemas esse projeto que fiz com muito amor para homenagear o maior comunicador da história desse país. Espero você no cinema!”

Veja:

