Rodrigo Teaser celebra Michael Jackson: 'Feliz aniversário, Rei' O jurado do Canta Comigo Teen demonstrou seu carinho ao ídolo na data especial Novidades|Do R7 29/08/2024 - 16h54 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h54 )



Os fãs ficaram emocionados com a lembrança do especialista Edu Moraes/RECORD

Além de manter o legado de Michael Jackson vivo, Rodrigo Teaser celebra cada data especial do Rei do Pop. O jurado do Canta Comigo Teen compartilhou nas redes sociais uma foto em homenagem ao aniversário do ídolo. Os seguidores ficaram emocionados.

Ele escreveu: “Feliz aniversário, Rei. 66 anos do nascimento do maior de todos! Seguimos lembrando e celebrando sua vida!”

Nos comentários, os fãs de ambos se sentiram representados: “Eternamente em nossos corações”, disse uma internauta. Outra pontuou: “Por sua causa, Rodrigo, podemos sentir a alegria de ter o Michael tão perto da gente!”

Veja:

‌



O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

