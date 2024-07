Rodrigo Teaser celebra sucesso de show lotado na China O jurado do Canta Comigo Teen se apresentou para oito mil pessoas Novidades|Do R7 18/07/2024 - 15h26 (Atualizado em 18/07/2024 - 15h29 ) ‌



Teaser se apresentou para um público gigantesco! Reprodução/Instagram

Rodrigo Teaser é uma estrela internacional! O especialista do Canta Comigo Teen lotou um show em homenagem ao Michael Jackson em Guangzhou, na China. Mais de oito mil pessoas assistiram ao espetáculo na Arena de Esportes Internacional da cidade.

Ele escreveu em uma postagem nas redes sociais: “13 de julho de 2024… O dia que um grupo de brasileiros foi parar do outro lado do mundo para homenagear o Michael na China, e colocou mais oito mil pessoas para dançar num ginásio olímpico. Foi lindo demais perceber que apesar de todas as diferenças, quando toca a música dele somos todos iguais. Muito obrigado aos nossos parceiros e amigos chineses por tornarem isso real”.

Nos comentários, choveram relatos emocionados: “Olhar para trás e ver como o tributo evoluiu é realmente um sentimento de orgulho, mano. Fico muito, muito feliz por você. E que você continue sonhando e voando mais alto. Você é merecedor”, disse um internauta. Uma fã desejou ainda mais sucesso: “Imagino a emoção que sentiu. Com certeza seu próximo tour vai ser mundial! A gente aqui no Brasil vai ficar com saudades. Mas você volta!”

Rodrigo Cáceres, amigo do reality, também comentou: “Histórico! Lindo demais. Parabéns a todos!”

Confira:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

