Rodrigo Teaser comemora sucesso da turnê: ‘Volta ao mundo em um mês!’ O jurado do Canta Comigo Teen passou por três países diferentes com o ‘Tributo ao Michael Jackson’ Novidades|Do R7 06/08/2024 - 10h47 (Atualizado em 06/08/2024 - 10h47 ) ‌



O artista fez uma maratona de shows internacionais Antonio Chahestian/RECORD

Lotando ginásios e casas de show, Rodrigo Teaser finalizou a turnê internacional do Tributo ao Michael Jackson! O jurado do Canta Comigo Teen passou um mês fora de casa, e fez nove apresentações em três países diferentes: China, Japão e Estados Unidos. Uau!

Ele publicou um vídeo mostrando a volta ao mundo e escreveu: “Sempre recebi os desafios e vitórias do que o Tributo ao ‘MJ’ nos traz com muito amor e com muito respeito. Mas eu confesso que não achava que seria possível dar a volta ao mundo em um mês! Foram nove shows, em três continentes diferentes, em 30 dias! Muito obrigado a todos que torcem a favor, que oram, que emanam energias positivas, que se sentem parte disso. Obrigado ao meu time lindo que faz parte disso e faz isso acontecer! Que venham mais aventuras!”

Os fãs ficaram super orgulhosos e comentaram muito: “Você merece! Perfeito no que faz, tem amor e muita dedicação”, disse uma internauta. Outra soltou: “Você é nosso troféu. O maior intérprete que o mundo conhece, e nem é exagero, hein?”

Se liga!

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

