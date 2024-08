Sandra Sá manda recado para Gui Fortes no Canta Comigo Teen: ‘Você é fantástico!’ O jovem não fingiu costume e ficou perplexo com a fala da estrela Novidades|Do R7 05/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 02h00 ) ‌



O candidato é fã da cantora e se emocionou com a mensagem Edu Moraes/RECORD

Com sorriso contagiante e voz poderosa, Gui Fortes conquistou o coração dos jurados do Canta Comigo Teen. O jovem é fã de Sandra Sá, e foi surpreendido ao ver a estrela mandando um recado para ele no telão do programa. O momento foi super especial, se liga!

Gui contou para Ticiane Pinheiro que tem Sandra como uma de suas maiores referências na música. Ele conheceu o trabalho da artista por meio de sua mãe, Jeniffer, que também é cantora e toca instrumentos.

Em uma aula de música, Gui e seu professor soltaram a voz com Olhos Coloridos. Eles publicaram o vídeo na internet e Sandra viu! A estrela adorou a performance e convidou o jovem para cantar junto com ela algum dia. Eles ainda não se encontraram, mas a artista fez uma surpresa especial.

O jovem se apresentou no palco com a música Retalhos de Cetim, de Benito di Paula, conquistando 92 pontos. Em seguida, Rodrigo Faro soltou: “Sabia que a Sandra Sá é sua fã? Quer ver? Olha ali!”

Enquanto ele estava boquiaberto, a estrela apareceu no telão: “Prestem atenção nesse garoto! Gui, estou torcendo por você e gosto muito de você. Sei que é fantástico. Boa sorte!”

Que honra, hein? O candidato vai guardar esse momento para sempre na memória!

Assista:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

