Santa Catarina ganha espaço no palco do Canta Comigo Teen deste domingo (21) Nikolas Tomasini promete cantar e encantar os jurados com o hit Alô, da dupla Chitãozinho & Xororó Novidades|Do R7 19/07/2024 - 13h06 (Atualizado em 19/07/2024 - 13h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nikolas Tomasini promete encantar os jurados no terceiro episódio do Canta Comigo Teen Edu Moraes/RECORD

Santa Catarina vai marcar presença no terceiro episódio do Canta Comigo Teen, que irá ao ar neste domingo (21). Nikolas Tomasini, de 16 anos, é natural da cidade de Nova Trento e vai apostar no sertanejo raiz da dupla Chitãozinho & Xororó, com o sucesso Alô, para impressionar o painel de 100 jurados no palco.

Desde criança, os brinquedos de Nikolas eram os instrumentos que a loja da família vendia. A mãe percebeu o talento e Nikolas começou na aula de música com 5 anos. É também ator e imitador e sonha em ser apresentador. Uma de suas imitações famosas é a do Silvio Santos. Já foi em programas de TV locais. Essa é a terceira vez que Nikolas tenta entrar no Canta Comigo.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.