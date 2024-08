Sorocaba, da dupla com Fernando, homenageia Marina Millano no Canta Comigo Teen: ‘Prova de que a música sertaneja não vai morrer’ O recado do cantor fez a candidata cair em lágrimas no palco do reality musical Novidades|Do R7 27/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 02h00 ) ‌



A jovem ficou surpresa com o carinho do ídolo Reprodução/RECORD

Os candidatos do Canta Comigo Teen passam por um turbilhão de emoções durante as apresentações no palco, e quando recebem um recado especial de algum ídolo, não conseguem segurar as lágrimas. Foi o que aconteceu com Marina Millano, a jovem recebeu uma linda homenagem do sertanejo Sorocaba, seu ídolo, e chorou de emoção!

Antes da performance, Marina contou para Ticiane Pinheiro que já tinha cantado com a dupla Fernando e Sorocaba, e que nunca tinha se apresentado para tantas pessoas: “Fui eu que pedi, daí o Sorocaba me chamou para cantar com ele uma música. Acho que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Quando subi no palco e vi mais de cinco mil pessoas cantando comigo, tive a certeza de que era aquilo que queria fazer o resto da vida!”

No reality, ela cantou Vá para o Inferno com Seu Amor, da dupla Milionário e José Rico, e levantou 82 jurados. Rodrigo Faro perguntou se ela já tinha soltado a voz com algum famoso, e quando a jovem respondeu, ele apontou para o telão.

Sorocaba apareceu e surpreendeu a jovem: “Grande Faro! Primeiramente, queria te parabenizar por dar oportunidade a novos talentos, como a Marina Millano. Ela é uma artista que a gente teve a oportunidade de conhecer em um evento que a gente fez chamado Churrasco On Fire, e ela arrasou, cantou muito, super bem! Acho que quando a gente vê artistas jovens assim fazendo sucesso, começando a alçar voos, é a prova de que a música sertaneja não vai morrer tão cedo. Essa artista tem uma dedicação muito forte, canta muito bem e tenho certeza que vai dar o que falar aí. Beijão!”

‌



Marina chorou e ficou muito feliz com as palavras do ídolo. Provavelmente esse momento também entrou para os mais marcantes da vida dela!

Veja o recado completinho:

‌



