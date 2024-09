Spoilers! Confira o que vai rolar na primeira semifinal do Canta Comigo Teen Neste domingo (8), nove classificados vão tentar encantar os jurados para garantirem vaga na tão sonhada final Novidades|Do R7 08/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/09/2024 - 02h00 ) ‌



Animação não vai faltar! Assista ao programa neste domingo (8), a partir das 18 horas Antonio Chahestian/RECORD

Está chegando! Neste domingo (8) acontece a primeira semifinal do Canta Comigo Teen. Nove candidatos sobem ao palco e dão o seu melhor para garantir vaga na grande final. Quer saber tudo o que vai rolar? Se liga!

Playlist de sucesso não poderia faltar em um dia tão especial. O público vai dançar ao som de: Só Dá Você na Minha Vida, de João Paulo e Daniel; Sweet Child O’Mine, do Guns’n’Roses; Pega o Guanabara, de Wesley Safadão e Alanzim Coreano; Lua e Flor, de Oswaldo Montenegro); No Dia que Eu Saí de Casa, de Zezé di Camargo & Luciano; What’s Up, de 4 Non Blondes; Azul da Cor do Mar, do Tim Maia; e Can’t Take My Eyes Off You, de Cecília Krull.

Os fãs do reality também vão assistir a um verdadeiro show do painel no Desafio dos Jurados. Qual será o clássico da vez? Pode ter certeza que vai emocionar. Na repescagem, até Ticiane Pinheiro soltou a voz ao som de Garota de Ipanema.

Para abrilhantar ainda mais o paredão, tem especialista convidado: Jorge Matavel, do Balanço Geral da TV Miramar, de Moçambique. Ele vai ajudar na difícil missão de escolher os finalistas do reality!

Por fim, que tal saber quem vai aparecer no palco? Confira: Davi Queiroz, Elis Cristine, Erick Lima, Lukita, Maria Clara Ribeiro, Mariana Carvalho, Ranon Fernandes e Zé Mateus. Para quem vai a sua torcida?

Veja a chamada:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

