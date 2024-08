Spoilers! Confira o que vai rolar na quinta classificatória do Canta Comigo Teen neste domingo (4) De Jackson do Pandeiro a Benito di Paula: a música brasileira vai reinar no palco do reality Novidades|Do R7 04/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/08/2024 - 02h00 ) ‌



O programa vai ao ar a partir das 18 horas, na tela da RECORD Edu Moraes/RECORD

Preparados para mais uma super classificatória no Canta Comigo Teen? Neste domingo (4), mais dez jovens talentos se apresentam no palco do reality musical. O público pode aguardar músicas que tocam no coração dos brasileiros, performances impressionantes, um mega Duelo de Jurados e muitas surpresas.

A playlist do episódio está recheada de clássicos brasileiros: Fim de Tarde, do Fat Family; Sebastiana, de Jackson do Pandeiro; Retalhos de Cetim, de Benito di Paula; Entre Tapas e Beijos, da dupla Leandro e Leonardo; É Com Ela Que Eu Estou, do Cristiano Araújo; Retratos dos Meus Pelegos, de Analise Severo; Nova York, da dupla Chrystian & Ralf; e Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Apenas duas canções internacionais serão apresentadas: Don’t Speak, do grupo No Doubt, e Rolling in the Deep, da diva Adele.

Se você gostou dos quatro primeiros Duelos dos Jurados, vai ficar chocado com o embate deste domingo (4). Fique atento para votar muito no seu favorito quando a enquete do R7.com abrir. Isabella Gaspary, Lorenna Tucci, Rodrigo Teaser e Júlia Rezende já conseguiram o troféu nesta temporada, quem será o próximo?

Os dez candidatos que vão disputar a quinta classificatória já foram definidos: Carolzinha, Gui Fortes, Danillo Gomes, Laura Kalil, Lily Sanfoneira, Mari Viola, Maria Clara Ribeiro, Tainá Boeri, Vick PG, e Vini.

Para quem vai a sua torcida?

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

