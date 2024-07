Surpresas! Veja os spoilers na segunda classificatória do Canta Comigo Teen O episódio do reality musical da RECORD deste domingo (14) está emocionante; confira os destaques

O programa vai ao ar a partir das 18 horas, na tela da RECORD Antonio Chahestian/RECORD

Você não perde por esperar o segundo episódio do Canta Comigo Teen! Além das apresentações emocionantes e do fofurômetro explodindo mais uma vez, o público vai ficar encantado com as músicas escolhidas para a classificatória, se surpreenderá com o especialista convidado e com o super Duelo de Jurados!

A playlist deste domingo (14) está incrível! Vão rolar grandes clássicos brasileiros, desde o sucesso sertanejo Ainda Ontem Chorei de Saudade, de João Mineiro & Marciano, até a MPB de Reconvexo, da Maria Bethânia, e o ritmo frenético de A Lua me Traiu, da Banda Calypso! Mas músicas internacionais também marcam presença, vem aí Mamma Mia, do Abba.

No painel, tem carinha nova no pedaço. Vinny é o jurado convidado do episódio! Ele é dono de sucessos como Já é Sensação, Heloisa, Mexe a Cadeira e Fixação. O cantor fez um sucesso avassalador na década de 1990, e seus hits continuam contagiando o pessoal até hoje. Será que você lembra tudo sobre ele?

Para deixar o episódio ainda mais emocionante, vamos conferir um Duelo de Jurados de cair o queixo! Quem será que vai enfrentar o voto do público no R7.com? Fique preparado para votar no seu especialista favorito!

E para você já ir se familiarizando com os jovens talentos, aí vai a lista dos candidatos: Biel Cano, Elis Cristine, Heloisa Gibertoni, Heloisa Viana, Letícia Brugger, Liz Abdu, Lucas Oliveira, Manuzinha Vaqueira, Millena Novais, e Zé Mateus.

Não perca!

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

