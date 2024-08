Talento do Piauí marca presença no palco do Canta Comigo Teen deste domingo (25) Menorzin Vaqueiro aposta em sucesso de Alceu Valença para encantar os jurados do reality da RECORD Novidades|Do R7 20/08/2024 - 12h40 (Atualizado em 20/08/2024 - 12h40 ) ‌



Jovem talento de 16 anos é da zona rural do Canto do Buriti Antonio Chahestian/RECORD

E o Piauí estará presente na oitava classificatória do Canta Comigo Teen deste domingo (25). Menorzin Vaqueiro, de 16 anos, veio da zona rural do Canto do Buriti para encantar os jurados com o sucesso de Alceu Valença, Flor de Tangerina.

Aos 6 anos, ele foi em uma festa com os pais, ficou encantando com o palco e decidiu que queria isso para a vida. Quando tinha 13 anos, a irmã recebeu uma mensagem de uma pessoa que tinha visto um vídeo do Menorzin cantando e daí surgiu o convite para ingressar em uma banda. Ele entrou no grupo Boys do Piseiro e canta lá até hoje.

O nome Vaqueiro é porque, na zona rural onde mora, todos os seus amigos querem ser vaqueiros e chegam a apostar em corrida de cavalo. Antigamente, tinha muito vergonha de subir ao palco, mas isso mudou depois de tantos shows e agora canta em qualquer lugar.

Sobre o formato

‌



O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Fique ligado! O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.