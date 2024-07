Talentos do interior de São Paulo marcam presença no Canta Comigo Teen No segundo episódio, candidatos das cidades de Assis, Elias Fausto e Pariquera Açu realizam sonho de cantar no reality

Heloísa Viana (à esquerda), Heloísa Gibertoni (ao centro) e Zé Mateus (à direita) marcam presença no segundo episódio de Canta Comigo Teen Divulgação/RECORD

O interior paulista também estará presente no Canta Comigo Teen deste domingo (14) Três talentos, um da cidade de Assis, outro de Elias Fausto e também da cidade de Pariquera Açu, vão soltar a voz no palco do reality musical para 100 jurados.

Zé Mateus, de 9 anos, é o representante da cidade de Assis, distante mais de 400 Km da capital paulista. Ele vai trazer para o programa o sertanejo raíz da dupla João Mineiro & Marciano, com a canção Ainda Ontem Chorei de Saudade. O pai adora ouvir música, a mãe canta na igreja. Ele já tinha cantado com ela, mas começou a ser mais sério quando entrou no Projeto Guri. Lá, faz aula de canto e cajon. Ganhou um Festival de música perto da sua cidade. Além disso, ganhou o apelido de Zé por conta de um locutor (Zézinho Gasolina) e logo adotou Zé como nome artístico.

Heloisa Viana vem direto da pequena cidade de Elias Fausto, no interior paulista, para o palco do Canta Comigo Teen. A jovem, de 13 anos, vai apostar num sucesso em inglês It’s a Heartache, de Bonnie Tyler, para encantar o público e os jurados. Começou aos 8 anos a fazer aulas de canto e hoje também toca violão. Atualmente, está tocando bastante viola caipira. Confessa que, apesar de não ser da roça, isso está no sangue da sua família.

O outro talento da noite vem de Pariquera Açu, que pertence à região do Vale do Ribeira. Heloisa Gibertoni vai resgatar no programa o sucesso de Sandra de Sá, Soul de Verão. Aos 12 anos, começou a se interessar pela música e a mãe a colocou na aula de canto. Sabe tocar violão, ukelele e teclado. Os dois últimos, aprendeu sozinha. Ano passado, ela participou do concurso teen do Raul Gil e ganhou a competição. Já cantou para milhares de pessoas em um evento da cidade, em 2023.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

