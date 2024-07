Talita Dias publica registro romântico com Bruno Sutter no Canta Comigo Teen Em clima de amor, os jurados protagonizaram beijinhos no painel do reality

Casal de milhões! Talita e Bruno fazem sucesso na internet Reprodução/Instagram

Juntos há quase cinco anos, Talita Dias e Bruno Sutter se conheceram no painel do programa! Os jurados do Canta Comigo Teen esbanjam sintonia e diversão, e sempre compartilham momentos fofos juntos. No primeiro episódio do reality, a cantora publicou uma foto romântica com o amado e recebeu diversos comentários.

Ela escreveu: “Juntinhos em todas as gravações do Canta Comigo, e é muito bom, porque a gente está sempre assim”. Dessa vez, não teve língua para fora como nos vídeos que o casal costuma postar para fazer graça, foi uma foto bem romântica!

Os seguidores não deixaram o post passar despercebido: “Que esse amor seja igual o sucesso do Massacration nos nossos corações! Não acaba nunca”, comentou um fã. Uma internauta disse: “A meta é viver um amor assim!”

Bruno também comentou: “Como diz a minha mãe: dois lambões”, brincou.

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

