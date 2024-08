TBT! Andréa Sorvetão relembra participação divertida em programa de humor com Conrado Os jurados do Canta Comigo Teen atuaram em um episódio de Os Trapalhões Novidades|Do R7 08/08/2024 - 15h58 (Atualizado em 08/08/2024 - 15h58 ) ‌



Romance on! Eles estão juntos desde 1989 Reprodução/Instagram

Relembrar é viver! Andréa Sorvetão compartilhou uma cena engraçada nas redes sociais nesta quinta (8). A jurada do Canta Comigo Teen publicou um trecho do programa Os Trapalhões, quando ela participou ao lado do marido, Conrado. Os fãs adoraram rever o momento!

No vídeo, Conrado testa uma máquina futurística e pede uma namorada que tenha tudo a ver com ele, alguns segundos depois, Andréa aparece e eles se beijam. Didi (Renato Aragão) solta: “Se deu bem!”

A postagem rendeu diversos comentários: “Esse casal sempre foi lindo... Inabalável”, disse uma seguidora. Outra fã escreveu: “Se deu bem, mesmo, até hoje!”

O casal está juntinho desde 1989 e tem duas filhas, Giovanna e Maria Eduarda.

Confira:

O Canta Comigo Teen 5 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

